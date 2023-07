Arriva la giornata mondiale del kebab | Mammamì apre le porte alle sue prelibatezze “internazionali”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 11 luglio 2023) Amanti dello street food, tra pochi giorni, precisamente venerdì 14 luglio, sarà ladele non c’è modo migliore per celebrarla che concedendosi una deliziosa prelibatezza da, al Parco da Vinci a Fiumicino! Ildi, è disponibile nella classica piadina o al piatto, arricchito con tutti i condimenti che preferisci e gustose salse che renderanno l’esperienza di gusto indimenticabile. Che tu sia un amante dei sapori piccanti o preferisca le salse più dolci,ha tutto ciò che serve per soddisfare il tuo palato. Non solo, ma l’estro creativo diha ideato, oltre a quello con carne di maiale, anche un gustosissimocon tacchino e vitello (chiamato halal) che essendo senza maiale ...