Arriva la card contro il caro prezzi | come funziona e a chi è rivolta

(Di martedì 11 luglio 2023) E’ pronta a debuttare “Dedicata a te” , la carta elettronica predisposta dal governo che prevede un contributo di trecentottanta euro per l’acquisto di generi e alimenti di prima necessità, destinata a circa un milione e trecentomila famiglie con redditi bassi. Annunciato nei mesi scorsi, e inizialmente ipotizzato per circa 1,4 milioni di nuclei, il provvedimento prevede un aiuto una tantum destinato a chi ha un Isee fino a 15.000 euro annui, che verrà erogato attraverso gli Uffici Postali., ecco laLa misura governativa, presentata oggi in una conferenza stampa, alle 11 alla Sala Polile della Presidenza del Consiglio, era stata inserita nella legge di Bilancio 2023, grazie allo stanziamento di 500 milioni di euro. “Il problema principale che ha impattato sulle famiglie italiane quest’anno è ...

La'Dedicata a te non è sommabile ad altri tipi di intervento come il Reddito di cittadinanza . La cassa dello Stato non ha risorse infinite' e 'dobbiamo cercare di dare una mano a tutti coloro ...la carta 'Dedicata a te' che sarà disponibile dal 18 luglio. Le carte ''subito dopo, entro ... Francesco Lollobrigida, nel corso della conferenza stampa per la presentazione della social. ''...L'iniziativa, in questo senso, è stata approvata anche da Fida - Confcommercio che intervenendo alla presentazione di "Dedicata a te" ha dichiarato che laè un 'qualcosa di utile e importante ...

