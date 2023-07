Arresto cardiaco all’Alpe Corte | alpinista portato con l’elisoccorso al Papa Giovanni

Mentre attorno qualcuno grida "sta morendo, sta morendo!" e si sparge il panico, lui si avvicina, gli alza maglietta e conferma che il 52enne è in. Allora, chiede se c'è un ...L'uomo di 54 anni di Carrara è deceduto per unmentre era in acqua davanti ai bagni vicini al porto. Erano le 19,20 e la spiaggia non offriva più il servizio di sorveglianza e sicurezza dei bagnantiSecondo uno studio , i tassi di sopravvivenza aumentano fino al 65% quando le persone colpite daricevono una rianimazione cardiopolmonare (RCP) con defibrillazione precoce da parte ...

Ragazzini salvano la vita a un uomo in arresto cardiaco grazie al defibrillatore LA NAZIONE

MARINA DI GROSSETO – Dalle iniziative nei luoghi di ritrovo alle divulgazione sui canali social, la Croce Rossa Italiana rinnova il suo impegno nel promuovere l’importanza delle manovre salvavita. I v ...Alessia Puglielli è morta a causa dei troppi medicinali assunti. La donna ha perso la vita a soli 40 anni. Alessia Puglielli è morta a causa dei troppi medicinali assunti. La donna ha perso la vita a ...