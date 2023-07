Arhur | importanti novità | un tecnico nei desideri del brasiliano

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 11 luglio 2023) Il futuro di Arthur potrebbe subire una svolta clamorosa con il centrocampistache ha unpreferito nei suoi pensieri. La Juventus, in questa sessione di mercato, deve risolvere diverse questioni e tra queste abbiamo quella degli esuberi; non sono pochi i giocatori che non rientrano nei piani dei bianconeri del futuro. Uno è Arthur che, nell’ultima stagione, ha giocato in prestito al Liverpool senza però lasciare un segno indelebile. Arthur (LaPresse)L’esperienza delin Premier League non è stata indimenticabile a causa di un problema fisico che lo ha costretto a stare fermo per diverso tempo. Arthur non è stato riscattato dal Liverpool e, di conseguenza, è tornato a Torino ma come detto il suo futuro non sembra essere in bianconero. Serve trovare una destinazione che accontenti tutti, dal giocatore alla ...