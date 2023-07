È lì chesposterà la sua space factory in meno di un anno. Per produrre un satellite a settimana e far fronte alle commesse che l'azienda fondata da Avino nel 2008 ha ottenuto per costruire ...È lì chesposterà la sua space factory in meno di un anno. Per produrre un satellite a settimana e far fronte alle commesse che l'azienda fondata da Avino nel 2008 ha ottenuto per costruire ...

Argotec cresce e presenta la nuova Space Factory: sarà nell'ex Cartiera Burgo progettata da Niemeyer la Repubblica

David Avino, fondatore dell'azienda aerospaziale di Torino, ha presentato la sede dove dall’anno prossimo verranno costruiti i micro satelliti ...David Avino, fondatore dell'azienda aerospaziale di Torino, ha presentato la sede dove dall’anno prossimo verranno costruiti i micro satelliti ...