Aretha Franklin | i figli in guerra per l’eredità | un testamento trovato sotto al cuscino di un divano In ballo ci sono quasi 5 milioni di dollari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Eredità e testamenti da sempre portano a faide interne alle famiglia. E seè quella milionaria della regina del soullatra iun cliché. La cantante, autrice di brani che hanno fatto la storia della musica soul come Respect, Think e Natural Woman, è morta a Detroit (Stati Uniti) nell’agosto del 2018 a 76 anni, dopo una lunga malattia. In un primo momento sembrava che non avesse lasciato nessun, tuttavia, mesi dopo erano stati trovati due documenti scritti di suo pugno in posti alquanto inconsueti: uno in un armadietto chiuso a chiave e l’altroundelnella sua casa alla periferia di Detroit, in Michigan. E adesso, a distanza di ...