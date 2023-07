Area fitness in via Sbarra a Casapulla | domani sera l’apertura ufficiale

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 11 luglio 2023), mercoledì 12 luglio, ci saràdell’in via Domenico. L’appuntamento è previsto alle ore 19,30; per l’occasione ci sarà anche la lezione con un preparatore atletico. L’Outdoor, fortemente voluta dall’amministrazione comunale diretta dal sindaco Renzo Lillo, è stata realizzata grazie ad un finanziamento di 35mila euro, nell’ambito del bando Pnrr ‘Sport e inclusione sociale’. La palestra all’aperto di via, con apposito pavimento alveolare, comprende sette attrezzi, corredati da una tabella esplicativa, per allenare tutte le parti del corpo. Si inserisce in un progetto molto più ampio attuato dalla maggioranza di ...