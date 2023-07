Anziani | che cosa fare in caso di pressione bassa

"Sono un centinaio gli, durante l'anno, seguiamo costantemente come numero di pubblica utilità", riferisce la Cri. "In estate registriamo, poi, un aumento di chiamate anche per ...A peggiorare ancora di più le condizioni di caldo ci penserà pure l'afacreerà un non indifferente disagio fisico, soprattutto per le persone più fragili comee bambini . Con l'afa le ...In questo credoil lavoro dei media nel ricordare i rischi del caldo e delle temperature elevate sta aiutando a evitarele persone più a rischi,e bambini, escano nelle ore più calde'.

Caldo killer: i segnali di allarme per gli anziani dopo i 18mila morti dell’estate scorsa Il Sole 24 ORE

La pressione varia da individuo a individuo, ma gli anziani sono tra i soggetti più inclini a soffrire di ipotensione. Tra le cause vi è anche l’aumento delle temperature: attenzione dunque al caldo e ..."Sono un centinaio gli anziani che, durante l'anno, seguiamo costantemente come numero di pubblica utilità", riferisce la Cri. "In estate registriamo, poi, un aumento di chiamate anche per ...