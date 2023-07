Antonella Fiordelisi ha denunciato Fabrizio Corona? Il suo messaggio dopo la pubblicazione del video intimo

(Di martedì 11 luglio 2023) Unpubblicato daha letteralmente scioccato il mondo social. Protagonista inconsapevole delle immagini è, la quale si era recata presso lo studio di Giacomo Urtis per una visita estetica. Ad un certo punto, l’ex re dei paparazzi è entrato nella sala e ha speso parole a dir poco forti verso la schermitrice. Ilè stato divulgato poi su Telegram, scatenando la reazione indignata della stessa ex gieffina, adesso pronta a passare per vie legali. IldisuSta facendo molto scalpore ildiche vede...

A tal proposito, Delia ha precisato: La Duran ha parlato anche di, protagonista della settima edizione del reality show targato Mediaset: La modella venezuelana, spesso ospite ...Ancheha mostrato dispiacere per la coppia, lasciando i fan piacevolmente sorpresi per la sua reazione. Cosa ne pensate A febbraio scrivevo questo. Non siamo dei visionari e ...... se ho fatto questo articolo è solo per la reazione che ha avuto. L'ex vippona che a sua volta è tornata single dopo la rottura con Edoardo Donnamaria saputa la notizia ha ...

In un live su Twitch, Dal Moro ha reso pubblico un messaggio ricevuto da Antonella Fiordelisi: l'influencer avrebbe punzecchiato gli 'Incorvassi' ...In live su Twitch Daniele Dal Moro ha mostrato anche la chat privata in cui Antonella Fiordelisi ha detto la sua su lui e Oriana Marzoli ...