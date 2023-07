Anticipazioni Sei Sorelle | la puntata di oggi 11 luglio

Leggi su zon

(Di martedì 11 luglio 2023) Madrid dal 1913 al 1916, Seiracconta la storia delle seiSilva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delleSilva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie. Segui le nostresu Zon.it. Elisa parlando con la sua amica Sofia si vanta dei preparativi per la sua festa di debutto. Francisca viene nuovamente aggredita da un cliente dell’Ambigù. Don Ricardo fa visita ad Adela in prigione e la minaccia. Celia Freijeiro – Filmografia Cinema Los aires dificiles, regia di Gerardo Herrero (2005) Días ...