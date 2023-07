Anticipazioni di Terra Amara della puntata di domani | mercoledì 12 luglio

Amara: Fekeli riabbraccia suo nipote Fikret! Nel momento in cui Fekeli si è imbattuto in Fikret è rimasto di stucco: era da tempo che l'uomo non vedeva suo nipote , il figlio ...AmaraTurchia: una sorpresa amara per Behice La dottoressa e la zia si trasferiscono in un lussuoso albergo, intenzionate a trattenersi lì solo qualche giorno in attesa che le ...Beautiful: Brooke e Hope incuriosite dal rapporto tra Deacon e Sheila Deacon rivelerà a Brooke e Hope che Sheila , poche ore prima, ha ricevuto una chiamata molto importante da Taylor e ...

Terra amara su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 9 al 14 luglio La Gazzetta dello Sport

Anticipazioni Terra Amara puntata di domani 12 luglio: trama della puntata in onda mercoledì 12 luglio 2023 della soap opera turca Canale 5.Nelle puntate turche di Terra amara, Mujgan capisce che Behice voleva intascare l'eredità di Yilmaz solo per un tornaconto personale ...