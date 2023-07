Angelika Hutter | il pm | «Nessun gesto volontario L' ipotesi di uno scatto d' ira ma non sappiamo perché | non ha capacità di contenimento»

- la donna che ha investito con la sua auto e ucciso un'intera famiglia a Santo Stefano di Cadore , nel bessunese - potrebbe aver agito in preda all'ira, che fatica a contenere. Lo ha ...'Suvari indizi di disagio psichico ' e 'nessuna capacità di contenimento dell'ira'. Parola del procuratore capo di Belluno, Paolo Luca , durante la conferenza stampa convocata per fare il ...E adesso tra Belluno e Venezia è in corso la prima fase dell'indagine che dovrà stabilire le responsabilità di, la 32enne che ha travolto la famiglia giovedì scorso con un'auto nel ...

Chi è Angelika Hutter, la donna responsabile dell'incidente a Santo Stefano di Cadore Sky Tg24

Il procuratore di Belluno ha parlato in conferenza stampa dell'incidente avvenuto a Santo Stefano di Cadore. "L'indagata non è in grado di sostenere un'udienza. Nel momento dell'impatto non era al tel ...Nel corso di una conferenza stampa convocata dal procuratore capo di Belluno Paolo Luca, è stato fatto il punto sulle indagini in corso relative all'incidente che settimana scorsa ha causato la morte ...