Andreeva, il gesto contro l'arbitro sconvolge il pubblico di Wimbledon Corriere dello Sport

Il torneo di Wimbledon della sedicenne russa Mirra Andreeva si è chiuso tra le lacrime e con un episodio che ha fatto discutere. Durante l'ultimo game del match contro Madison Keys, l'Andreeva è scivo ...La giudice di sedia ha deciso di assegnarle il secondo warning e il conseguente penalty point che ha mandato Keys a match point sul 5-2; match point sfruttato grazie a un’ottima discesa a rete.