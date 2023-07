Andrea Agnelli | la preda

Leggi su panorama

(Di martedì 11 luglio 2023) Tre anni e 4 mesi di squalifica complessiva. Quasi un ergastolo per i metri di giudizio della giustizia sportiva, dove anche un calciatore condannato per aver truccato una partita per questione di scommesse, con patteggiamento nel rito ordinario, ha avuto una seconda chance dopo aver scontato 29 mesi di stop. Molto meno dei 40 che toccheranno ad, ormai ex presidente della Juventus e, se non succederà qualcosa nei successivi gradi di giudizio, ex dirigente e uomo di sport. Al totale si è arrivati sommando i due anni di inibizione (pena confermata dal Collegio di Garanzia del Coni) per la questione plusvalenze, quella costata il -10 fatale in chiave Champions League alla Juventus, con i 16 che il Tribunale federale nazionale gli ha comminato per il secondo filone relativo a manovre stipendi, partnership sospette e rapporti con alcuni ...