Ancora troppo presto | impensabile Marta Fascina | dove non si presenta

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023)non parteciperà al Consiglio nazionale di Forza Italia. L'appuntamento fissato per sabato e destinato a decretare il presidente che succederà a Silvio Berlusconi, non vedrà la presenza della compagna del Cav. "Non me la sento. Per me è", avrebbe detto ad Antonio Tajani, con ogni probabilità la guida del partito. Per la parlamentare, infatti, èdifficile superare il pesante lutto. Solo qualche giorno fa figli e quasi moglie dell'ex presidente hanno dovuto affrontare l'apertura del testamento. Un momento posticipato spesso a causa della solita burocrazia, ma che ha visto laricevere 100 milioni.o no - ricorda Repubblica - l'esito del voto di sabato appare scontata. La stessa Licia Ronzulli, per anni ...