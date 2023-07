Ammessa dal Tar agli esami nonostante le 5 insufficienze | bocciata dopo prove scritte e orali

(Di martedì 11 luglio 2023) La decisione del Tar di Trento di ammetteredi maturità una studentessa del Liceo Da Vinci ,avesse raccolto cinquedurante l'anno scolastico, ha scatenato il dibattito. I professori avevano inizialmente deciso di non ammetterla a causa dei suoi risultati molto scadenti in fisica, scienze, diritto, matematica e italiano. La ragazza, però, ha presentato un ricorso...

... dato che l'accusa è stata confermata da una testimone, creduta dai giudici edallo stesso ... minaccia o furto forse Per il momento, la sentenza potrebbe ancora essere ribaltatagiudizio ...Il Tar di Trento l'avevacon riserva all'esame di maturità malgrado cinque insufficienze in altrettante materie. Ma ieri la studentessa trentina del liceo Da Vinci che si era rivolta al tribunale amministrativo è ...... il tasso dei sacchetti illegali è infatti salito22% del 2021 al 28% del 2022. Diverse le ... materia prima nonper i bioshopper ma che viene usata per ridurre il costo di produzione. "...

Ammessa dal Tar alla maturità, bocciata dagli insegnanti Agenzia ANSA

L'uomo, accusato di avere abusato di una 19enne, è stato interrogato questa mattina in Tribunale dal gip Cario che ha convalidato il fermo ...Mercoledì il Parlamento europeo voterà se rigettare o meno la Legge sul ripristino della natura proposta dalla Commissione Ue nel giugno del 2022. Il Ppe chiede che l’esecutivo presenti una nuova prop ...