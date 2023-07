”Ammazza che belva” | Selvaggia Lucarelli stronca Francesca Fagnani per l’intervista a Facci

Leggi su tpi

(Di martedì 11 luglio 2023)ha criticato duramenteperche quest’ultima ha fatto a Filipposu ‘La Stampa’. In questi giorni infattiè al centro di un’accesa polemica dopo le sue parole sulla ragazza che accusa il figlio del Presidente del Senato Ignazio La Russa, Leonardo Apache La Russa, di averla costretta ad avere rapporti intimi non consensuali con lui. Secondo la, lanon avrebbe fatto le domande giuste a, non lo avrebbe incalzato non solo sul caso in questione, ma neppure sulle tante cose scritte e dette in tv su altre donne nel corso degli anni (alcune francamente oltre la volgarità). Condividendo alcuni stralci deldella ...