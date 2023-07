(Di martedì 11 luglio 2023) Duro colpo per i fan della coppia– Giulia Stabile. Dopo la fine della loro relazione, pare che il cantante abbia voltato pagina e stiando una. Vediamo nello specifico cosa sta succedendo. Finita con Giulia: le parole del cantante Nei giorni scorsi a parlare della storia era stata la Stabile, parlando L'articolo

...cantante e della ballerina artisticamente nati nel programmadi Maria De Filippi . Come spesso accade però, entrambi avrebbero poi deciso di intraprendere due strade differenti.e ...Dopo la fine della sua storia d'amore con Giulia Stabile, che ha fatto sognare i fan didi Maria De Filippi,starebbe riaprendo il suo cuore . Pare ci siano novità per quanto riguarda la vita sentimentale del giovane cantante, che sta continuando a ottenere successi con ...Ma non è finita qui, perché il primo giorno sul set con la conduttrice diè stato molto ...di dare un'opportunità al cinema tra i suoi numerosi impegni di lavoro Sul set ancheSul ...

Amici, Sangiovanni frequenta una nuova ragazza Le segnalazioni DailyNews 24

Sangiovanni, ecco chi starebbe frequentando dopo la storia con Giulia Stabile: l'indiscrezione bomba, ecco cosa è emerso.Francesco Iazzetta e Giulia Sangiovanni sposi! Nella splendida Chiesa di San Giacomo di Corte ( Santa Margherita Ligure) si sono scambiati le promesse ...