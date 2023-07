Ambrosoli e Giuliano | due esempi valorosi Tutto il contrario dell’attuale classe dirigente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Giorgiofu ucciso con quattro colpi di pistola al petto nella notte tra l’11 e il 12 luglio del 1979, sotto la sua abitazione in via Morozzo della Rocca a Milano. Stava rincasando, dopo aver accompagnato alcuni amici con cui aveva trascorso la serata, quando tre persone gli chiesero: “È lei l’avvocato?”, lui disse sì, non era certo uno che si nascondeva, poi gli spari. Aveva 46 anni ed ebbe in sorte, oltre a quella morte brutale, di diventare suo malgrado il simbolo di un’Italia pulita sopraffatta dai poteri criminali. Avvocato di fede monarchica era stato nominato nel settembre del 1974, dall’allora governatore della Banca d’Italia Guido Carli, liquidatore dell’istituto di credito milanese che faceva capo a Michele Sindona, la Banca privata italiana (nata nell’agosto del 1974 dalla fusione delle due banche italiane controllate da ...