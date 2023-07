Ambiente | Pizzarotti | ' subito legge su consumo di suolo e rigenerazione urbana'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - “Si fa ancora troppo poco per ridurre ildi, ancora ferma unanazionale, e per favorire la, anche qui altraferma da tempo. Di fatto quindi non si impedisce e nemmeno si favorisce la riqualificazione e la ricostruzione, per rigenerare le nostre città, soprattutto in contesti ex industriali e manifatturieri che una volta erano nei centri delle città”. Lo afferma il presidente di +Europa, Federico, commentando il rapporto di Leg. “Serve inoltre un testo unico nazionale legato alla gestione dei rifiuti, al ciclo integrato di riciclo e impiego delle materie riciclate, che ponga obiettivi nazionali e modalità e premialità che possano ridurre i divari dei diversi ...