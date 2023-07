Ambiente | Fregolent Iv | ‘ancora follia da ultima generazione | e questo l’ambientalismo a cui guarda il Pd?’

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Gli attivisti dicontinuano a fare danni. Questa volta se la prendono con Torino, perché ‘città dell’auto’, e con i tanti cittadini colpevoli solo di usare l’automobile. Unache ha costretto migliaia di persone a restare bloccati su una strada provinciale”. Lo ha detto Silvia, capogruppo di Azione-Italia Viva-Renew Europe in commissioneal Senato, commentando il blitz sulla strada provinciale 11 Padana Superiore Torino Chivasso. “Dicono no al fossile, no al nucleare, ma dicono anche no alle rinnovabili, ree di avere impatto sul paesaggio. èa cuiil Pd e una certa sinistra massimalista? Noi continuiamo a essere dalla parte di una transizione ...

Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia, capogruppo in Commissionee trasporti 'Cosa ha fatto sinora il ministro Salvini Evidentemente nulla se è dovuto in intervenire ...Lo dichiara la senatrice Silvia, capogruppo in Commissione, che sottolinea: 'Anche oggi rappresentanti delle istituzioni, esperti di economia circolare ee aziende del ...Lo dichiara la senatrice Silvia, capogruppo in Commissione

Ambiente: Fregolent (Iv), 'ancora follia da ultima generazione, e ... La Nuova Ferrara

Condividi questo articolo:Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Meloni agisca con un fronte comune in Europa per evitare che entri in vigore il regolamento europeo sugli imballaggi, se vogliamo ottenere un risu ...