Amazon Prime Day | le migliori offerte sui tablet

Leggi su quifinanza

(Di martedì 11 luglio 2023) Navigare tra le centinaia di, e non solo, deiDay dipuò avere un effetto stordente. In molti faticano a trovare le giuste soluzioni, che possano rappresentare un mix corretto di qualità e costo ridotto. Chi si è preparato per tempo, ha avuto un netto vantaggio. Ciò vuol dire aver individuato un certo numero di prodotti reputati interessati, mettendoli da parte nel carrello o in una specifica lista desideri. Allo scoccare della mezzanotte di martedì 11 luglio, quindi, ha avuto inizio il controllo costante del prezzo, in attesa che cali proprio per il dispositivo scelto. Si ricorda, infatti, che non tutti gli sconti saranno attivi fin da subito. Alcuni verranno sbloccati soltanto nel corso della giornata di mercoledì, ad esempio. Altri, invece, saranno lampo, quindi ...