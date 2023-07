Amazon Prime Day | le migliori offerte sui notebook

Leggi su quifinanza

(Di martedì 11 luglio 2023) Risulta difficile pensare di poter fare a meno deial giorno d’oggi. Li usiamo in maniera costante da anni e ci accompagnano nei nostri spostamenti in giro per la città, l’Italia e il mondo. Con il diffuso fenomeno dei nomadi digitali, poi, avere sempre con sé un portatile è di vitale importanza. Qualche anno fa andava diffondendosi la credenza che i tablet, sempre più potenti e compatti, avrebbero soppiantato del tutto queste macchine ma, se mai accadrà, pare un futuro alquanto lontano. Per il momento ne abbiamo sempre più bisogno e provvediamo a un ricambio regolare, anche perché tendiamo a sfruttarli con la frequenza di un “computer fisso” da uso casalingo. Il risultato? Ora siamo a caccia diperdurante iDay di. Se rientrate in questo gruppo, ecco una guida ...