Altro disastro di Joe Biden | lo sconcerto di Re Carlo | l' ultima incredibile gaffe

(Di martedì 11 luglio 2023) Ennesimadi Joe: il presidente degli Stati Uniti, arrivato al castello di Windsor per il suo incontro con re, avrebbe infranto il protocollo reale inglese per ben due volte. A sottolinearlo soprattutto i tabloid americani filorepubblicani. Cos'ha fatto dunque il capo della Casa Bianca? Prima ha afferrato il braccio del sovrano mentre gli dava la mano e poi gli ha appoggiato una mano sulla schiena. I gesti del presidente americano, pur apparendo banali e molto comuni per, che è solito essere abbastanza affettuoso con i suoi interlocutori, hanno violato il protocollo della corona britannica, che invece prevede massimo distacco. Per il New York Post, il gesto non sarebbe stato volontario ma si sarebbe trattato dell'ennesima dimostrazione della fragilità fisica del presidente Usa, che ...