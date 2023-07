(Di martedì 11 luglio 2023) Il New England ètravolto da piogge torrenziali ecatastrofiche, con scene che ricordano quelle recenti in Romagna. Colpiti in particolare ile la sua capitale Montpelier, dove ...

L'allertainteressa anche il New Hampshire. Il fronte temporalesco ha flagellato il New England dopo aver colpito l'Hudson Valley, dove c'è stata una vittima. . . 11 luglio 2023Anche l'aeroporto Marconi ha messo a segno nuovidi passeggeri a giugno, mai così tanti nella storia dello scalo". Mambelli invita a interrogarsi sulle nuove strategie turistiche da adottare: "...Frane eprovocate dalle piogge monsoniche hanno causato almeno 29 vittime nel nord dell'India, ... Il monsone è intenso anche a New Delhi: le scuole sono state chiuse lunedì dopo piogge. ...

Alluvioni record in Vermont, Biden dichiara stato di emergenza ... Agenzia ANSA

