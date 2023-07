Allerta squali in Italia | perché e dove aumentano gli avvistamenti

(Di martedì 11 luglio 2023) Nelle ultime settimane in Sicilia ci sono stati quattrodi. Le segnalazioni sono arrivate da Messina e Palermo, e poi anche da altre zone del paese: Livorno (a poche miglia dal porto), Sardegna, Puglia (in zona Salento), Capri, Ischia e Procida. Ed èin, o in...

FOTO Non tutte le 500 specie diesistenti sono da considerare una minaccia per l'essere umano. Sulla base del numero di attacchi registrati nei database dell'ISAF (International Shark Attack ...a New York , dove sono stati avvistati 50 esemplari al largo delle spiagge di Long Island e cinque persone sono state attaccate in soli due giorni. I funzionari della contea di Suffolk, ...

Allerta squali in Italia, perché aumentano gli avvistamenti nel Mediterraneo Sky Tg24

Pur essendo generalmente timidi e pacifici, negli ultimi anni la loro presenza è stata segnalata sempre più vicino alla costa, probabilmente perchè in cerca di cibo. Ad influire sul loro comportamento ...Negli ultimi giorni si sono registrati ben cinque attacchi, secondo la Cnn. Tra le persone ferite ci sarebbe anche un ragazzo di 15 anni che stava facendo surf al largo di Fire Island e una sua coetan ...