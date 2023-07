Allarme rosso | come finisce il film?

(Di martedì 11 luglio 2023)con Hunter che incontra Ramsey per esprimergli la sua gratitudine, mentre Ramsey ammette a questi che aveva ragione sul fatto che gli stalloni lipizzani provenissero dalla Spagna, mentre i due uomini si separano amichevolmente. Una didascalia finale afferma che dal gennaio 1996 l’autorità di lanciare missili nucleari non è più in mano al capitano di un sottomarino nucleare statunitense, ma al Presidente degli Stati Uniti. Precedentemente, i due uomini vengono sottoposti a un tribunale presso la Stazione Navale di Pearl Harbor per rispondere delle loro azioni. Il tribunale conclude che entrambi avevano ragione ed entrambi avevano torto, e che le azioni di Hunter sono state ritenute legittimamente giustificate e nell’interesse degli Stati Uniti. Ufficiosamente, il tribunale rimprovera entrambi gli uomini per non ...

...La protezione civile ha esteso da oggi 11 luglio fino a giovedì prossimo l'allerta da bollino... Il sindaco Nardella aveva lanciato l': "Il caldo durerà ancora per una settimana".Negli ultimi giorni in Sicilia ci sono stati più di quattro avvistamenti di squali . Ed èin Italia, nel mar Mediterraneo. L'ultimo esemplare è stato visto mentre nuotava vicino alla ...) ......aveva dichiarato lo stato diclimatico per disagio fisico . Oggi invece, 11 luglio, è il Ministero della Salute, con il suo bollettino sulle ondate di calore , a dichiarare il bollino, ...

«Allarme rosso», thriller sul filo della guerra atomica La Gazzetta del Mezzogiorno

Allarme in Alabama (USA) per la scomparsa di una bambina di soli 9 mesi, Harlow Darby Freeman, che si trovava nell’auto del papà quando ...Aggressione martedì mattina in via Michele Saponaro a Milano, dove un ragazzo è stato soccorso dopo essere stato colpito con due coltellate. L’allarme è scattato alle 11.50 davanti al civico 40, dove ...