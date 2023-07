Ale e Federico “tagliati” da Temptation Island | lei richiede il falò ma lui non si presenta

Leggi su biccy

(Di martedì 11 luglio 2023) La terza puntata diha svelato ildi confronto fra Alessia e Davide; ha raccontato la storia di Mirko e Perla ed ha anche mostrato la rottura fra Giuseppe e Gabriela. Ma durante tutte queste scene Ale enon c’erano. Neanche in situazioni di gruppo come io i pinnettu. Niente,via. Lo stesso Filippo Bisciglia al termine della puntata, poco prima di parlare di loro, ha precisato che non c’erano per un motivo preciso, ovvero perché era successo qualcosa di grosso (?). La verità è perché a livello cronologico quello che è successo fra Ale ee il relativodi confronto è avvenuto prima di tutto quello elencato sopra, ma in fase di montaggio gli autori hanno preferito raccontarlo sul finale di ...