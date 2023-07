Alcol e droga | così la malamovida estiva impazza a Ladispoli

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 11 luglio 2023)– L’estate è ormai entrata nel vivo e, oltre al consueto divertimento, non mancano episodi di. E’ per questo che il Commissariato Distaccato PS diha effettuato, la scorsa notte, dei controlli straordinari in tutto il territorio ladispolano. Il bilancio parla di 200 persone controllate e sono scattate varie denunce, sequestri e notifiche. Nel dettaglio, una persona è stata denunciata per guida in stato di ebrezza ed un’altra è stata segnalata a causa di detenzione di stupefacenti. Ma non è tutto: i poliziotti hanno infatti notificato, in totale, 9 verbali di accertata violazione del Codice della Strada ed hanno sottoposto a sequestro amministrativo 2 macchine. Massima attenzione anche le attività commerciali: gli agenti ne hanno infatti controllate 4 ed una di queste è stata sanzionata. Il motivo? ...