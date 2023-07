Alberto Matano sull’addio di Barbara a Pomeriggio 5 e l’arrivo di Myrta Merlino

(Di martedì 11 luglio 2023) L’addio did’Urso a5 e Mediaset ha fatto molto rumore e ne hanno parlato quasi tutti. Ieri è stato chiesto anche adun commento e il conduttore de La Vita in Diretta ai microfoni di Superguida Tv ha sottolineato come con la d’Urso ci sia sempre stato un rapporto di rispetto reciproco.ha spiegato che condi5, Mediaset vuole dare un’impronta più giornalistica e simile a La Vita In Diretta.parla del nuovo5: “Un cambio che richiama quello che facciamo noi qui”. “Se ho mai provato stanchezza e ho pensato a un addio? Non ho mai provato stanchezza perché il pubblico ci vuole bene, ...

Le sue parole durante l'ultima puntata de La Vita in Diretta avevano lasciato il pubblico senza parole. Dopo aver visto il via vai di conduttori, il pubblico temeva che anchefosse vicino all'addio. I fan più accaniti possono invece tirare un sospiro di sollievo.sarà al timone della prossima edizione de La Vita in diretta. Il popolare giornalista ha ...Non è di certo passata inosservata la stoccata che ieriha lanciato a Mediaset parlando di Vita in diretta ma non ...La vita in diretta con;. Domenica In con Mara Venier;. Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini;. Italia Sì con Marco Liorni;. Tale e Quale Show con Carlo Conti;. Ballando con le ...

Alberto Matano, intervista al conduttore de' La Vita in Diretta su Rai 1 SuperGuidaTV

Mara Venier ha sfoggiato l'outfit perfetto per il matrimonio del suo amico Alberto Matano, l'idea da cui prendere spunto per una cerimonia.La conduttrice è pronta a raggiungere il suo Nicola Carraro che, a Santo Domingo, attende lei e l'adorato nipotino Iaio con grande gioia ...