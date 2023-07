Agricoltura | Avanza Az | ' in Pe noi favorevoli a status quo agricolo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Il mantenimento delloquo, come proposto dalla Commissionedel Parlamento europeo, è stato approvato in plenaria a larga maggioranza. Loquo esclude l'allevamento bovino e mantiene le stesse soglie per suini e ovicoli. Il fatto che la Commissione abbia associato l'allevamento bovino e l'allevamento familiare a delle emissioni industriali è stato vissuto molto male dal mondo, e a giusto titolo. Timmermans, usando questi metodi, sta mettendo a rischio la necessaria decarbonizzazione dell'economia perché ormai qualsiasi cosa proponga suscita rigetto. Serve un cambio di passo totale". Lo dichiara in una nota Caterina, responsabiledi Azione, a seguito della adozione, da parte del Parlamento europeo, della ...