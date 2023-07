Agnelli | la Figc gli contesta un mandato fittizio conferito all’agente di Chiellini per il rinnovo CorSport

(Di martedì 11 luglio 2023) Andreaè stato punito con altri 16 mesi di inibizione dal Tribunale della. L’ex presidente della Juventus dovrà anche pagare una multa di 60mila euro. A pesare, sulla condanna, è stato il rifiuto dia rinunciare a futuri reclami, cosa che invece aveva accettato la Juventus al momento del patteggiamento. Il Corriere dello Sport scrive: “E’ rimasto solo Andreasul banco degli imputati, ma la sua, del resto, è una battaglia di principio. Ha voluto separare la sua posizione da quella della Juve (che patteggiando, pur senza ammettere colpe, ha chiuso l’intera vicenda con 718mila euro di ammenda) e anche ieri i legali, in assenza dell’imputato, hanno di nuovo professato l’innocenza dell’ex presidente, che si dice già pronto al ricorso. I tentativi di accordo con Chiné sono andati avanti per ...

L’ex presidente della Juventus non ha accettato di rinunciare ai ricorsi alla giustizia amministrativa. Oggi l’udienza al Tar per le plusvalenze (per cui è stato condannato a 24 mesi di squalifica) ...Un'altra mazzata per Andrea Agnelli. Sempre più solo e martellato dai giudici. Ieri, infatti, il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha inflitto all'ex presidente della Juventus un'i ...