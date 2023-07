Agnelli condannato perché non ha voluto rinunciare a futuri ricorsi | è una battaglia di principio CorSport

non era d'accordo sulle condizioni che gli erano state imposte, in particolare su quella riguardante il divieto di procedere con ricorsi su cause pendenti, motivo per cui il Procuratore, ...Commenta per primo Altri 16 mesi di squalifica (e 60 mila euro di multa), che vanno a sommarsi ai 2 anni di inibizione per il filone plusvalenze. L'irriducibile Andreaè statoin primo grado dal Tribunale Federale per la cosiddetta manovra stupendi delle stagioni 2019 - 20 e 2020 - 21. Ora l'ex presidente della Juventus avrà ovviamente la ...E proprio sulle plusvalenze,era statoa due anni di inibizione insieme ad altri dirigenti apicali bianconeri della sua gestione. Durante l'udienza di questa mattina in via ...

Agnelli condannato a 16 mesi di inibizione per la manovra stipendi Tuttosport

Farmacia Online Cialis L’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è stato condannato dal Tribunale Federale Nazionale a una squalifica di 6 mesi e una multa di 60.000 euro. La condanna riguarda i ...L’ex presidente della Juventus non ha accettato di rinunciare ai ricorsi alla giustizia amministrativa. Oggi l’udienza al Tar per le plusvalenze (per cui è stato condannato a 24 mesi di squalifica) ...