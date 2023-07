Agguato con arma da fuoco a Seregno | un commando insegue un uomo in auto e gli spara colpendolo alla schiena

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Intorno alle 11:15 di questa mattina a(provincia di Monza), un mezzo ancora non identificato dagli inquirenti, con più persone a bordo, ha inseguito per varie centinaia di metri una Fiat Punto grigiandole addosso una raffica di colpi. Il tutto si è consumato in pochi secondi in via Wagner, fino all’incrocio con via Locatelli. La Fiat che scappava dall’si è poi arrestata contro un albero dopo aver tamponato un furgone, mentre gli aggressori hanno fatto perdere le tracce. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l’obiettivo era undi 56 anni di origini calabresi residente da qualche tempo a, colpito da due colpiparte bassa dellae non in pericolo di vita. L’, salvato dscarsa ...