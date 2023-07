Aereo ultraleggero si schianta al suolo | muore ex procuratore

Leggi su europa.today

(Di martedì 11 luglio 2023) Una motore è caduto intorno alle 13 di oggi martedì 11 luglio in zona Quattro Strade, a Rieti. Sul posto i vigili del fuoco di Rieti che hanno individuato e messo in sicurezza il velivolo. Il pilota è morto: era l'unica persona a bordo. Ancora non è chiaro perché l'ha...