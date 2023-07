Addio ad Andrea Evans | attrice di soap | aveva recitato anche in Beautiful

... vacanze tra mare e natura Leggi Anchea Jacklyn Zeman, l'infermiera Bobbie di 'General Hospital' La carriera diEvans è iniziata nella seconda metà degli anni 70. Nel 1979 è entrata nel ...La prima novità annunciata è l'arrivo di Massimo Gramellini che, dopo l'alla Rai, approda sul ... Da Enrico Mentana a Lilli Gruber, passando per Giovanni Floris,Purgatori, Diego Bianchi, ...adEvans, è morta l'attrice star di 'Beautiful': le cause della morteadEvans: la carriera dell'attrice È morta all'età di 66 anniEvans , attrice star di ' Beautiful ...

Morta Andrea Evans addio all'attrice di Beautiful e Una vita da vivere La Gazzetta dello Sport

L'attrice americana aveva 66 anni e da tempo era ammalata di tumore al seno Era un volto molto popolare delle soap americane. In particolare era nota anche da noi per i suoi ruoli in "Beautiful" e "Un ...L'attrice Andrea Evans, storica interprete di soap opera come Beautiful e Una vita da vivere, è morta a 66 anni a causa di un tumore al seno.