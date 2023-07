(Di martedì 11 luglio 2023) È morto a 97, ilnoto per aver disegnato i. L’artista era da tempo ricoverato in una Rsa di Roma, dove si è spento due giorni fa. Lavorò fino alla pensione nel Genio Civile senza però mai allontanarsi dal disegno, e alla fine degli’50 fu l’autore della segnaletica stradale del Codice della strada del 1959, che ancora oggi in parte troviamo sulle nostre strade. Sempre frutto della sua creatività è stata l’idea dei pannelli a messaggio variabile che comunicano agli automobilisti informazioni in tempo reale sulla viabilità e sul traffico. Tra le sue creazioni ci sono il cartello della mucca (pericolo attraversamento animali), quello del cervo che salta e quello dell’albero con il fiammifero (rischio incendi). Di ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Addio a Michele Jocca, il fumettista che disegnò i cartelli stradali: aveva 97 anni ...Disegnò i segnali del Codice della strada. Abruzzese, lavorava al Genio civile. Gli era stato chiesto di inventare i simboli che comunicano pericolo e divieti. Aveva 97 anni ...