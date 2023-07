Accordi per l' innovazione | in arrivo altri 175 milioni per progetti di ricerca e sviluppo al Sud

Rifinanziato il secondo sportello previsto dalla misura "l'innovazione " , chiuso lo scorso febbraioesaurimento dei fondo a disposizione. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha previsto lo stanziamento di ulteriori 175 ...... il ministero dell'Agricoltura spiega di aver provveduto a 'stipularecon tutti gli esercizi aderenti, appartenenti alla grande distribuzione organizzata e non solo,l'applicazione di un ...Leggi anche Mani della Cina sull'Europa, Italia al bivio via della seta: glidi Conte, le ... che in tanti anni alla guida del carrozzone pubblico non aveva mai brillatorisultati Nelle ...

Accordi per l'innovazione: in arrivo altri 175 milioni per progetti di ... Informazione Fiscale

Contro il caro spesa, il governo introduce la social card "Dedicata a te": un sostegno ai consumi pensato per le famiglie a basso reddito ...RIGA - "Sui migranti ci siamo trovati d'accordo nelle ultime riunioni del Consiglio Ue. Per un Paese come la Lettonia che sta ai confini esterni ...