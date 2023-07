Abusivismo | abbattuta lussuosa villa a Marcianise

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 11 luglio 2023). Sono in corso nel Comune di(CE), le operazioni di abbattimento di unaabusiva nella disponibilità di Pasquale Belforte, fratello di Salvatore e Domenico Belforte, capi dell’omonimo clan marcianisano, conosciuto anche come Mazzacane. Per dovere di cronaca bisogna affermare che Pasquale Belforte non risulta essere mai stato coinvolto nelle attività illecite dei fratelli Salvatore e Domenico. Tale attività si inquadra nell’ambito di un concertato obiettivo promosso dalla Procura Sammaritana con l’Arma dei Carabinieri territoriale e quella operante presso la sezione di PG finalizzata a demolire immobili (anche) lussuosi illecitamente edificati. Le operazioni di abbattimento, disposte e avviate dalla Procura, sono state attivate dallo stesso destinatario del provvedimento che si è ...