Abodi | “Jankto? Spero in altri mille coming out | ho massimo rispetto per lui”

Andrea, respinge le critiche rivoltegli per aver accostato la parola 'ostentazione' al 'coming out' del calciatore Jakub. 'È assurdo, mi dispiace che si dica questo di me, è molto lontano dal ...E si trova perfino Andrea, ministro dello sport (' ministro con delega alla figuraccia del ... Che al limite sarebbe anche un esercizio di serietà, se non fosse che parla di, il neo - ...Commenta per primo Nelle ultime ore il ministro Andreaè finito nel mirino della critica per le sue dichiarazioni sul coming out di Jakub. Ora è tornato a parlare a La Stampa , queste le sue dichiarazioni. MISUNDERSTANDING - 'È assurdo che ...

Abodi su Jankto: “Il coming out Non amo le ostentazioni, ma rispetto le scelte individuali”. È polemica. Sch… la Repubblica

La Nato accorcia i tempi di ingresso per l’Ucraina, Nordio attacca i magistrati, il ritorno della “pista familiare” nel caso Orlandi. I fatti da conoscere ...Dai super influencer a pagamento a quelli che non gli dai un euro: un mondo in cui ostentano tutti. E si trova perfino Andrea Abodi, ministro dello sport (“ministro con delega alla figuraccia del gior ...