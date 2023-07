Abodi | 'Jankto? Non ero pronto a quella domanda Gli parlerò | spero in altri mille coming out Ma sul Pride'

Tuttavia, le parole del ministro dello Sport Andreaa Radio 24 a valle dell'annuncio dell'arrivo dilasciano più di qualche perplessità. 'La società probabilmente a livello generale ...In merito al ritorno in Italia diha detto: "È prima di tutto una persona, poi un atleta. Se devo essere sincero, non amo le ostentazioni , ma le scelte individuali vanno rispettate ...... al caso La Russa e Santanchè si aggiunge quello diAncora un nuovo caso nel governo: il ministro per lo Sport Andreacommenta il coming out del calciatore cecodicendo di ...

Abodi su Jankto: “Il coming out Non amo le ostentazioni, ma rispetto le scelte individuali”. È polemica. Sch… la Repubblica

Il ministro per lo Sport Andrea Abodi respinge le critiche che gli sono piovute addosso dopo le sue dichiarazioni su Jankto ...Il ministro dello Sport interviene dopo che le parole dell’altro giorno sul giocatore avevano fatto molto discutere “È assurdo, mi dispiace che si dicano certe cose su di me, è molto lontano dal mio m ...