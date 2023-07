Abbiamo vinto il Premiolino 2023!

Leggi su butac

(Di martedì 11 luglio 2023) No, stavolta nessuna bufala, stavoltaun premio e ne andiamo così orgogliosi che vogliamo condividere la cosa con tutti voi che ci seguite da tempo. Ieri è uscito il comunicato stampa ufficiale: come fondatore di BUTAC hoil2023, insieme a cinque giornalisti. I premiati dell’anno 2023 oltre a me, infatti, sono: Maurizio Maggiani (La Stampa), Salvatore Merlo (Il Foglio), Mariangela Pira (Sky), Andrea Sceresini (giornalista d’inchiesta freelance) e Gaia Tortora (La7). Ilviene assegnato ogni anno da una giuria composta da 11 membri di rilievo nel giornalismo. I premi vengono consegnati a sei professionisti dei media stampati, radiofonici, televisivi e digitali che si sono distinti per il loro impegno professionale e per la difesa dell’indipendenza delle opinioni ...