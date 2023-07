A Vilnius si apre il vertice Nato | domani incontro tra Biden e Zelensky

Due giorni di riunioni, faccia a faccia e discussioni sul futuro della Nato e della guerra in Ucraina . Il vertice dell'Alleanza Atlantica sioggi a, in Lituania. In realtà già ieri sera è arrivata una decisione importante, che cambierà gli equilibri della Nato: il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, infatti, ha dato il via ...vestita di blu e di giallo fa strada al vertice della Nato con un messaggio: apriamo le ... È ostaggio di La Russa e Santanchè',il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi. Nel fondo ...(LITUANIA) - Sioggi il vertice NATO acon la richiesta dell'ingresso della Svezia che fino nelle ultime ore di ieri era stata osteggiata dalla Turchia con un solo scopo: ...

Lo ha detto nella cerimonia di benvenuto per la stampa internazionale giunta a Vilnius per il Summit Nato che si apre domani nella capitale lituana. "Vilnius sostiene l'Ucraina più che può. Lo diciamo ...VILNIUS. Il primo giorno del summit Nato a Vilnius si apre con il via libera turco arrivato nella tarda serata di lunedì all’ingresso della Svezia nell’Alleanza al culmine di un intenso pressing che a ...