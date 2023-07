A Villa Giaquinto lunedì anteprima nazionale di “Scugnizzi per sempre”

(Di martedì 11 luglio 2023) Caserta. Sotto il cielo stellato della suggestiva cornice di17 luglio 2023 alle ore 21 ci sarà la proiezione indel 1° episodio di «per». L’evento sarà un’occasione unica per avere un assaggio di questa straordinaria docuserie, prodotta da Tramp Limited con Rai Documentari e composta da 6 episodi, che sarà interamente trasmessa in tre prime serate dopo metà agosto su Rai 2 e RaiPlay. Si alzerà così il sipario su «per» che sta destando tanta curiosità nel mondo della pallacanestro, tra i supporters casertani e gli appassionati di tutta Italia. La favola umana e sportiva deglicasertani e della Juvecaserta è raccontata direttamente ...

Martedì 11 luglio a Guariglia il Preludio Noir, a cura dell'Associazione Porto delle Nebbie, propone Cuori di Nebbia di Licia; a seguire la Danza con The L(o)ast jew presentato ...

Peppe, Enrico e Angelo Frattasio sono tre fratelli che campano di espedienti. La loro vita verrà trasformata per sempre quando Enrico, noto a tutti come Erry, mette su una vera e propria attività ille ...