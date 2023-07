A quale big si è offerto | Bonucci pronto a tutto pur di restare in Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Leonardovorrebbe rimanere alla Juve, ma il suo futuro è ancorada scrivere. E secondo La Repubblica, il difensore della Nazionale si sarebbealla Lazio per la prossima stagione. La squadra biancoceleste ha chiuso al secondo posto lo scorso campionato e disputerà la prossima Champions League. E il giocatore conosce benissimo Maurizio Sarri per averci lavorato benissimo. Sarebbe anche un modo per avvicinarsi sensibilmente alla sua terra natìa, considerato come sia di Viterbo, sebbene ormai viva da anni a Torino. La risposta della Lazio, però, non è stata quella che si aspettava: i biancocelesti, infatti, hanno risposto picche, affermando di non essere interessati al difensore.si iscrive al corso per allenatore a Coverciano. Addio alle porte a fine stagione? E chissà che ...