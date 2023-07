9 videogiochi su 10 sono ormai irreperibili | a salvarli è l' emulazione spesso illecita

... tra cui l' utilizzo degli smartphone , l'aumento della popolarità deitra il pubblico ... nonché gli investimenti dei giganti tecnologici in queste tecnologietutti elementi trainanti ...I ricavi consolidati per l'esercizio 2022 - 23attesi in calo del 13,2% a 116 milioni di euro, ... al netto delle significative svalutazioni deilanciati di recente. Per il prossimo ...I ricavi previsti per l'intero eserciziopari a circa 116 milioni di euro e mostrano una ...un range tra 19 milioni e 21 milioni di euro al netto delle significative svalutazioni dei...

Mondi che raccontano storie: il futuro della narrazione dei videogiochi Multiplayer.it

Barbie, la bambola più famosa del mondo è la protagonista di circa 40 videogiochi: ma quali sono i migliori Scopriamolo in questa classifica ...(Adnkronos) – Divertimento e formazione a Mirabilandia nel weekend appena trascorso, grazie alla Polizia di Stato di Ravenna che, con gli Agenti della Polizia Anticrimine e della Squadra Mobile della ...