“33-L’ANN’ E CRIST’” il libro fotografico dedicato allo scudetto del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 11 luglio 2023) 33 anni rappresentano una intera generazione. Una generazione di napoletani cresciuta nel mito della sublimazione del più remoto sogno cittadino. Un sogno per qualcuno solo sfiorato e mai vissuto per davvero, che lo ha reso forse ancora più mistico. La mistica, d’altronde, aè sempre stata qualcosa da prendere molto sul serio: il confine tra sacro e profano non è labile, è totalmente assente nella città che ha eretto a proprio idolo e Dio un numero 10 arrivato da lontano per essere qualcosa che il calcio e la città non avevano mai visto. “33-E CRIST'” è il nuovodi nssal secondo e al terzodel, tra i quali sono passati proprio 33 anni. Attraverso gli scatti di nove fotografi nelè raccontata la gioia e l’attesa, la ...