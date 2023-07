Zuck è un cornuto | Elon Musk si scatena su Twitter contro Mark dopo che Threads raggiunge 100mln di iscritti

Musk ha definito sportivamente il competitor 'un'. 'is a cuck': questo è stato l'epigramma in rima che Musk ha composto e regalato ai suoi 147.4 milioni di followers su Twitter, per ...Continua la "guerra" a suon di tweet di Elon Musk contro Mark Zuckerberg. Il patron di Tesla ha definito il competitor "un".is a cuck ha scritto sul suo profilo da 147.4 milioni di followers su Twitter . Non pago dopo poco ha rincarato la dose, proponendo di chiudere la faida che dura ormai da settimane in ...Indipendentemente dallo scontro fisico sul famigerato ring che quasi certamente è più una trovata per far parlare di entrambi rispetto a un vero e proprio appuntamento con data e collocazione (che ...

"Zuck è cornuto": l'insulto di Musk a Zuckerberg ilGiornale.it

Dopo che Meta, il colosso proprietario di Facebook e Instagram ha lanciato ufficialmente Threads , rivale di Twitter, Elon Musk non ha preso ...Threads, l’app lanciata da Meta come alternativa a Twitter, ha acquisito più di 100 milioni di utenti in meno di cinque giorni battendo il record di ChatGPT. Lo riporta la piattaforma specializzata Qu ...