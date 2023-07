Pechino è pronta a unire gli sforzi con Mosca per contribuire alla costruzione di un ordine mondiale prospero, stabile e giusto, ha dichiarato lunedì il leader cinese Xi. 'La Cina è pronta a continuare a lavorare con la Russia <> per contribuire allo sviluppo e al rilancio di entrambi i Paesi e per costruire un ordine mondiale prospero, stabile e giusto', ha ...Elon Muskuna supervisione normativa sull'AI Durante un discorso tenuto in occasione di una conferenza ... In un recente incontro a cui hanno partecipato il Presidente cinese Xie ...Il governo di Kievun'iniziativa internazionale, e il consigliere presidenziale Podolyak ... Sul rischio di una nuova Chernobyl è intervenuto anche Xi, storico alleato di Mosca. Secondo ...

Xi Jinping chiede a Putin di costruire ordine mondiale stabile e giusto, Globalist.it

Pechino è pronta a unire gli sforzi con Mosca per contribuire alla costruzione di un ordine mondiale prospero, stabile e giusto, ha dichiarato lunedì il leader cinese Xi Jinping.Scambio di accuse tra Kiev e Mosca: “Possibile attacco a Zaporizhzhia nelle prossime ore”. A Kherson si teme epidemia di colera. Esploso grande deposito di ...