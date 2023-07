WWE | Si crede molto in JD McDonagh | ma si aspetta il momento giusto per lanciarlo

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 10 luglio 2023) Nel Draft 2023 uno dei “promossi” nel main roster, se così vogliamo dire data l’importanza che sta acquistando NXT nel recente periodo, è stato JDche durante il suo periodo ad NXT si è distinto per il suo essere un heel decisamente particolare quanto funzionale. Siin JD ma ildeve essere quelloDa quando è arrivato a Raw lo abbiamo visto col contagocce ma in segmenti significativi, soprattutto con Finn Balor lasciando presagire una sua imminente entrata nel Judgment Day che però non è ancora arrivata. Ringsidenews ha chiesto informazioni a riguardo e gli è stato confermato come in effetti la WWE credainma siilper lanciare l’irlandese, così da fare ...